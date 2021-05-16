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Припаркованные авто помешали пожарным проехать к горящему дому на севере Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Припаркованные авто помешали пожарным проехать к горящему дому на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Академическая улица, 22Б Карта всех событий

Автомобили, припаркованные во дворе, стали помехой для пожарной машины на пути к горящему дому на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Пожар произошел в доме 22б на Большой Академической улице, горели четыре балкона на 16-м и 17-м этажах.

Из-за припаркованных автомобилей пожарная машина не смогла сразу проехать на место происшествия.

Видео: Telegram-канал департамента транспорта Москвы

Как отмечается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы, в ситуациях, когда решающей может стать каждая секунда, подобных препятствий быть не должно. Дептранс совместно с ГАИ разберется в случившемся.

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