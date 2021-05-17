Пересдача собеседования по русскому языку пройдет в девятых классах

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Учащиеся девятых классов российских школ в понедельник, 17 мая, получат возможность пересдать итоговое собеседование по русскому языку или сдать его впервые, если по какой-либо причине не сделали этого раньше.

Успешная сдача итогового собеседования является для девятиклассников обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. В 2021 году собеседование для девятиклассников может проводиться как очно, так и в дистанционном формате.

Основная масса выпускников девятых классов успешно прошли собеседование в основной срок, 10 февраля. Как уточнили в Рособрнадзоре, зачет получили 98,5 процента сдававших.

В резервный срок собеседование сдают выпускники, получившие незачет либо пропустившие основной день собеседования по уважительной причине, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее была названа дата итогового сочинения для одиннадцатиклассников в дополнительный срок.

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