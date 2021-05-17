Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 мая

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В понедельник, 17 мая, погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 27-29 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 24 до 29 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие несколько дней в ряде российских регионов ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, что говорит о высокой активности солнца и повышении риска причинения вреда коже и глазам.

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