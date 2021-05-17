Аналитики предупредили о риске подорожания чая

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Цены на индийский чай могут ощутимо возрасти в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии и засухой, полагают аналитики.

В индийской чайной ассоциации рассказали, что на 90 чайных плантациях в штате Ассам выявлено порядка 500 инфицированных, причем для выявления истинного уровня заболеваемости COVID-19 требуется дополнительное тестирование.

Наряду с этим индийские власти пытаются остановить распространение коронавируса еще на 800 чайных плантациях в Ассаме. Хотя в Индии появляются пункты вакцинации для работников плантаций, привить всех пока не удается из-за нехватки препаратов.

В то же время в Ассаме и ряде других индийских штатов установилась засушливая погода, которая грозит неурожаем на чайных плантациях.

Все это в совокупности может привести к существенному подорожанию индийского чая, полагают аналитики газеты Financial Times.

Ранее аналитики рассказали, как длинные майские праздники повлияли на «мясной» чек москвичей.

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