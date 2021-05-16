Дефицит и рост цен: что ждет российский авторынок летом 2021 года

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В России ожидается взрывной рост цен на автомобили. По словам представителей индустрии, некоторые компании уже увеличили стоимость отдельных моделей машин, а другие салоны повысили цены на всю линейку. В целом, по прогнозам аналитиков, автопроизводители увеличат стоимость транспортных средств еще на 10–15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связаны такие ценовые скачки и как это отразится на отечественных авто.

По словам автомобильного эксперта Святослава Васильева, стоимость практически всех марок авто, представленных на российском рынке, начнет расти.

— Цены продолжат расти, и на это есть ряд своих причин, среди которых можно выделить основные. Это увеличение стоимости комплектующих и электроники. Второе: падение продаж у большинства дилеров. Естественно, если затронуть вопрос премиальных и импортируемых брендов, то увеличение цен будет связано еще с растущими налогами и привязкой к валютному курсу, которой избежать невозможно в случае с импортируемыми авто, — заметил спикер.

При этом эксперт отметил, что цены продолжат расти вплоть до июня 2021 года. Однако это будет происходить поэтапно, чтобы скачок не спровоцировал резкий обвал спроса на рынке.

— Есть и такое мнение, что грядущее повышение — это не новость, а вполне ожидаемый процесс, о котором ранее уже предупреждали неоднократно. Кроме того, текущее повышение — плановое, — сказал Васильев, — и крупные автопроизводители используют каскадирование.

Чтобы не вызвать шокового эффекта на рынке из-за стремительно растущих цен, каждый производитель, по словам специалиста, ведет собственную политику ценообразования. Этим и объясняется отсутствие взрывного увеличения цен у всех компаний.

— На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом: представители Mercedes и Mazda увеличили стоимость на авто от одной до двух моделей, у Audi, Volkswagen и Skoda цена увеличилась на подавляющее большинство моделей, а вот производители Renault не стали скромничать и просто увеличили цены на весь модельный ряд, — отметил эксперт.

Что касается отечественного автопрома, то компания «Лада» подняла цены на весь свой ассортимент, а в Mercedes Benz, как заметил спикер, пока ограничились ростом стоимости единичных моделей автомобилей. В целом же, по словам собеседника «ВМ», коррекция цен коснулась практически всех 20 брендов авто, представленных в массовом сегменте на территории России.

— Еще одним фактором, влияющим на внутренний рынок, являются события и международного масштаба. Сегодня наблюдается проблема с поставками подвесок и полупроводников, — уточнил Васильев.

Также существует дефицит электроники и других комплектующих авто.

Многие представители индустрии, как отметил Васильев, сходятся во мнении, что дефицит на авторынке сохранится и ситуация, скорее всего, не поменяется в краткосрочной перспективе.

Дальнейшие прогнозы дилеров тоже не вызывают оптимизма:

— По их мнению, во втором квартале 2021 года цены подрастут еще на три процента. Причиной этому стал общий тренд, который был заложен производителями относительно планового роста цен. Также влияет валютный курс, который не показывает стабильности и вносит свою лепту в ценообразование.

Это дает основание полагать, что при таких условиях, отметил эксперт, тенденция скачка цен сохранится до конца 2021 года.

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