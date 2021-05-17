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Банки в России разрешат снимать деньги с чужой карты через QR-код
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Банки в России разрешат снимать деньги с чужой карты через QR-код

Виктория Родимкина

Экономика

В России в 2022 году планируют запустить сервис, который позволит снимать деньги с чужой карты с помощью QR-кода. Об этом сообщают «Известия».

В мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы. После этого его можно будет отправить другому человеку, который сможет забрать деньги в банкомате, после того, как отсканирует код. Кроме того, таким образом можно будет пополнить счет карты.

Такой способ внесения и снятия денег расширит функционал банкоматов. При этом пользоваться ими смогут не только те, кто забыл карту дома, но и граждане, которые не являются клиентами банков.

По данным издания, сервис может стать инструментом для новых случаев мошенничества. Так, QR-код может быть перехвачен другим пользователем при пересылке или специальном подобран злоумышленником.

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