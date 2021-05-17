Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дополнительное финансирование на строительство 17 поликлиник выделят в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дополнительное финансирование на строительство 17 поликлиник выделят в Москве

Полина Долганова

Город

Планы по строительству социальных объектов пополнят 17 новых поликлиник в разных районах столицы. Дополнительные средства из городского бюджета направят на строительство объектов здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новые медицинские учреждения появятся в 16 районах города. Они будут рассчитаны на 320 или 750 посещений в смену.

— Для строительства объектов здравоохранения используются материалы, отвечающие требованиям к улучшенной наружной и внутренней отделке, — приводятся слова Бочкарева на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что семь тысяч человек посетили павильоны здоровья в парках Москвы за три дня. Одному из пациентов поставили онкологический диагноз.

Читайте также: Сергей Собянин: Почти 1,3 миллиона москвичей привились от COVID-19

городской бюджетполиклиникаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте