Дополнительное финансирование на строительство 17 поликлиник выделят в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Планы по строительству социальных объектов пополнят 17 новых поликлиник в разных районах столицы. Дополнительные средства из городского бюджета направят на строительство объектов здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новые медицинские учреждения появятся в 16 районах города. Они будут рассчитаны на 320 или 750 посещений в смену.

— Для строительства объектов здравоохранения используются материалы, отвечающие требованиям к улучшенной наружной и внутренней отделке, — приводятся слова Бочкарева на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что семь тысяч человек посетили павильоны здоровья в парках Москвы за три дня. Одному из пациентов поставили онкологический диагноз.

Читайте также: Сергей Собянин: Почти 1,3 миллиона москвичей привились от COVID-19