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Четвертый сезон «Спортивных выходных» стартовал на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четвертый сезон «Спортивных выходных» стартовал на ВДНХ

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, КосмопаркКарта всех событий

Каждую субботу и воскресенье на ВДНХ будут проходить тренировки в рамках четвертого сезона программы «Спортивные выходные». Присоединиться к занятиям можно будет после предварительной регистрации.

— Уроки программы «Спортивные выходные» рассчитаны на людей любого уровня физической подготовки. Мы рекомендуем нашим гостям надевать удобную одежду и обувь, а также не забывать брать с собой необходимый инвентарь, — говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Москвичи могут принять участие в тренировках по пяти видам спорта. Так, в программу впервые вошли занятия по уличному стретчингу. В рамках тренировок все участники смогут размять и растянуть мышцы.

Также всех желающих приглашают заняться скандинавской ходьбой. Этот вид спорта улучшает осанку, работу сердца и легких.

Кроме того, на ВДНХ москвичи смогут освоить йогу. Курс сочетает в себе не только физические упражнения, но и дыхательные техники.

В рамках программы предусмотрены и уроки танцев. На них можно будет освоить простые элементы румбы, самбы, хип-хопа, аэробики и хореографии.

Тренировки будут проходить в выходные дни в 10:00, 12:00 и 14:00. Участники собираются около павильона «Здоровая Москва». Занятия проходят на веранде Дома культуры ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что посетить тренировки можно в 15 столичных парках. Для тех, кто хочет тренироваться в домашней обстановке, на YouTube-канале проекта в 07:00 в течение всей рабочей недели будут проходить утренние зарядки.

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