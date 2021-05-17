Девелоперы смогут получить консультацию в новом разделе столичного инвестиционного портала

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Новый раздел «Строительство», позволяющий получить бесплатную консультацию и сообщить о проблемах, заработал на портале «Московский инвестор». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

— С помощью нового раздела можно получить консультации по различным вопросам — от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Направить обращение может любой пользователь сайта investmoscow.ru. Уточняется, что срок ответа составит в среднем 10 рабочих дней.

Цифровой сервис был запущен осенью 2020 года. Изначально в него входили разделы «Земля и недвижимость», «Торги», «Поддержка промышленности» и «Налогообложение». В этом году количество услуг увеличилось еще на четыре. Один из разделов посвящен поддержке малого бизнеса, другие два позволяют разобраться с подключением к инженерным сетям при локализации производства на столичных промышленных площадках.

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