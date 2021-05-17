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Строительство автосервиса в Дмитровском районе прекратили
Фото: Вечерняя Москва

Строительство автосервиса в Дмитровском районе прекратили

Полина Долганова

Город
Ижорский проезд, вл. 13-15 (САО)Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы отменили строительство автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Реализация инвестиционного проекта была запланирована по адресу Ижорский проезд, владения 13-15.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что на участке площадью порядка 0,15 гектаров планировалось построить автосервис общей площадью 254 квадратных метров.

Отмечается, что к настоящему моменту освоение участка не успело начаться.

Председатель комитета добавила, что причиной заморозки стройки послужило неисполнение инвестором своих обязательств, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москомстройинвест рассказал о работе с проблемными жилыми комплексами в столице

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