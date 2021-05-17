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Росреестр разработал сервис по отслеживанию количества сделок с недвижимостью
Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

Росреестр разработал сервис по отслеживанию количества сделок с недвижимостью

Виктория Родимкина

Недвижимость

Росреестр разработал онлайн-сервис, который способен отслеживать оборот сделок с недвижимостью по регионам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 мая.

Сервис позволит узнать о числе сделок в субъектах России и федеральных округах. Он будет полезен для профессиональных участников рынка.

— Инструмент «Сведения о сделках с недвижимостью» размещен в открытом доступе на публичной кадастровой карте и представляет собой тепловые карты оборота сделок с недвижимостью, — говорится в сообщении.

Замруководитель Росреестра Алексей Штейников отметил, что карты сформированы по типам сделок и показывают число зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия и другие сведения, передает РИА Новости.

Сервис формирует аналитику оборота рынка недвижимости в виде индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих регионов, добавил заместитель руководителя Росреестра.

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