Следком инициировал проверку по факту падения двухлетней девочки из окна квартиры в Красногорске

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Следственный комитет проведет проверку в связи с падением ребенка из окна в Красногорске. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Инцидент произошел 16 мая. По предварительной версии, двухлетняя девочка находилась в квартире на 15-м этаже с матерью. Одно из окон было открыто, на нем находилась москитная сетка. В какой-то момент женщина отвлеклась. Девочка забралась на подоконник и облокотилась на сетку. Последняя оказалась ненадежной — ребенок выпал из окна. От полученных травм малышка скончалась на месте.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

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