Свыше 200 человек попали в больницу после обрушения трибуны в Израиле

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В результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеев 219 человек были доставлены в лечебные учреждения с ранениями и травмами.

При этом 15 пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные — в состоянии от среднего до легкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию КАН.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения трибуны синагоги пострадали десятки человек. Инцидент произошел вечером 16 мая в поселении Гиват-Зеев. Главный раввин России Берл Лазар заявил, что паломников из России в израильской синагоге, где произошло обрушение, не было.

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