Берл Лазар: Паломников из России в израильской синагоге, где произошло обрушение, не было

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В израильском поселении Гиват-Зеев, где произошло обрушение трибуны синагоги, не было паломников из России. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщил главный раввин России Берл Лазар.

— Мы молимся о том, чтобы все было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников, — приводит слова главного раввина РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что в результате обрушения трибуны синагоги пострадали десятки человек. Инцидент произошел вечером 16 мая в поселении Гиват-Зеев. Врачи оказывали помощь по меньшей мере 60 пострадавшим, из них десять человек находились в критическом состоянии.

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