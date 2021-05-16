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Более 130 пострадавших госпитализировали после обрушения трибуны синагоги в Израиле
Фото: Pixabay

Более 130 пострадавших госпитализировали после обрушения трибуны синагоги в Израиле

Илья Ашуров

Происшествия

В Израиле после обрушения трибуны синагоги экстренные службы эвакуировали более 130 пострадавших. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

— После инцидента в Гиват-Зееве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, у восьмерых — среднее, у 119 — легкие ранения, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее сообщалось, что в результате обрушения трибуны синагоги пострадали десятки человек. Инцидент произошел вечером 16 мая в поселении Гиват-Зеев. Врачи оказывали помощь по меньшей мере 60 пострадавшим, из них десять человек находились в критическом состоянии.

Позже главный раввин России Берл Лазар заявил, что паломников из России в израильской синагоге, где произошло обрушение, не было.

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