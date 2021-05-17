Мехди Вафа рассказал, как отличить экстрасенса от шарлатана

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал в своем Instagram-аккаунте, как обычному человеку определить шарлатана, скрывающегося за маской экстрасенса.

По его словам, сделать это непросто, так как мошенники часто владеют актерским мастерством и хорошо знают психологию.

Так, Мехди Вафа порекомендовал при работе с экстрасенсом прислушиваться к своему внутреннему чувству и больше молчать и слушать. Кроме того, насторожить человека должен тот факт, если ему назначают много сеансов или общение со специалистом не приносит облегчения, а также стопроцентная гарантия результата, которую экстрасенс обещает при тяжелых болезнях.

Он добавил, что выдать шарлатана может больше количество «магической» атрибутики.

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