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Мехди Вафа рассказал, как отличить экстрасенса от шарлатана
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Мехди Вафа рассказал, как отличить экстрасенса от шарлатана

Анастасия Колоскова

Общество

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал в своем Instagram-аккаунте, как обычному человеку определить шарлатана, скрывающегося за маской экстрасенса.

По его словам, сделать это непросто, так как мошенники часто владеют актерским мастерством и хорошо знают психологию.

Так, Мехди Вафа порекомендовал при работе с экстрасенсом прислушиваться к своему внутреннему чувству и больше молчать и слушать. Кроме того, насторожить человека должен тот факт, если ему назначают много сеансов или общение со специалистом не приносит облегчения, а также стопроцентная гарантия результата, которую экстрасенс обещает при тяжелых болезнях.

Он добавил, что выдать шарлатана может больше количество «магической» атрибутики.

Ранее Мехди Вафа рассказал, какие отцы выходят из разных знаков зодиака.

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