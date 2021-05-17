Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Велопатруль начал работу на улицах столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Велопатруль начал работу на улицах столицы

Полина Долганова

Город

Третий сезон работы велосипедного патруля начался в Москве. Сотрудники подразделения будут вновь помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в текущем сезоне штат патруля будет состоять их четырех человек.

Один сотрудник будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице, а второй — в границах ТТК.

К ним можно обращаться за любой помощью вне зависимости от вашей функции на дороге. Патрульные всегда имеют при себе аптечку, воду, ремонтный комплект для велосипеда, огнетушитель и бланки европротокола.

Сотрудники будут следить за состоянием дорожного инвентаря и за соблюдением правил парковки велосипеда.

Ранее в воскресенье, 16 мая, спасатели нашли потерявшегося в московском лесу велосипедиста. Молодой человек планировал покататься на велосипеде и доехать до Мытищ из Северного Измайлова через лесопарк. Однако он заблудился, когда заехал в лесные топи в темноте.

Читайте также: Сезон велоэкскурсий откроется в парке «Кузьминки-Люблино» 12 мая

робот ФедорМосквавелосипед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте