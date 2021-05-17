Велопатруль начал работу на улицах столицы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Третий сезон работы велосипедного патруля начался в Москве. Сотрудники подразделения будут вновь помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в текущем сезоне штат патруля будет состоять их четырех человек.

Один сотрудник будет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице, а второй — в границах ТТК.

К ним можно обращаться за любой помощью вне зависимости от вашей функции на дороге. Патрульные всегда имеют при себе аптечку, воду, ремонтный комплект для велосипеда, огнетушитель и бланки европротокола.

Сотрудники будут следить за состоянием дорожного инвентаря и за соблюдением правил парковки велосипеда.

Ранее в воскресенье, 16 мая, спасатели нашли потерявшегося в московском лесу велосипедиста. Молодой человек планировал покататься на велосипеде и доехать до Мытищ из Северного Измайлова через лесопарк. Однако он заблудился, когда заехал в лесные топи в темноте.

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