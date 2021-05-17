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Юрист рассказал о распространенных схемах обсчета в кафе и ресторанах
Фото: pixabay.com

Юрист рассказал о распространенных схемах обсчета в кафе и ресторанах

Елена Фролова

Общество

Не всегда наличие камер видеонаблюдения и постоянные проверки останавливают рестораторов и владельцев заведений общественного питания от обмана посетителей. Адвокат Иван Кузнецов рассказал, как официанты могут незаметно увеличить счет.

Одним из самых распространенных способов обсчета является добавление в чек нескольких позиций, которых гость не заказывал. Например, одно блюдо могут пробить два раза, а посетитель этого может не заметить. Обслуживающий персонал будет всеми силами отвлекать внимание, интересуясь качеством еды и обслуживания или торопя человека с оплатой из-за окончания смены.

— Согласно стандарту обслуживания в ресторане, оплата производится в конце трапезы. Счет приносят только тогда, когда гость просит об этом, — напомнил Кузнецов.

По его словам, посетитель не обязан торопиться с оплатой. Проверять счет можно столько, сколько нужно. Не нужно реагировать на замечания и просьбы персонала поторопиться.

Другая схема обмана используется реже, в основном в тех случаях, когда гости используют наличный расчет.

— Был случай, когда компания рассчитывалась по чеку наличными, а официант отнес деньги на бар, где находилась касса. Спустя какое-то время он вернулся к гостям, заявив, что для оплаты не хватает части суммы, — рассказал адвокат.

Как пояснил эксперт, в подобном случае гость не обязан ничего доказывать ресторану. В большинстве заведений общественного питания есть камеры видеонаблюдения, и если человек уверен в своей правоте, то пусть заведение доказывает, что у гостя не хватило денег, отмечает ФАН.

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