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Мужчину задержали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России
Фото: Pixabay

Мужчину задержали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России

Виктория Родимкина

Происшествия

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в понедельник, 17 мая.

По его словам, задержанный признал вину.

— Агентство внутренней безопасности задержало польского гражданина, сотрудничавшего со спецслужбами России. Задержанный признался в совершенных им деяниях, — отметил Жарин.

В пресс-службе польской прокуратуры отметили, что задержанным оказался Марчин К. Ему уже предъявили обвинения в «деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Обвиняемого арестовали на три месяца, сообщает РИА Новости.

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