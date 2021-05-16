Политолог рассказал, кто еще может пополнить перечень недружественных стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Россией лишь двух стран в перечень недружественных государств. По его словам, это говорит о том, что Москва готова к диалогу.

Он также считает, что российские власти последовательно подчеркивают это. Тем временем в Совете Федерации не исключают того, то данный список может быть расширен. Например, это может произойти, если продолжится антироссийская риторика, которую ведут оказавшиеся в этом списке США и Чехия.

Власти России утвердили перечень недружественных стран 14 мая. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ предполагает, что для внесенных в список государств будет ограничена возможность найма россиян в качестве сотрудников дипломатической миссии, отмечает ИА «НСН».

Тем временем политолог Марат Баширов поделился своим мнением о том, кто может еще оказаться в данном перечне. По его мнению, первыми претендентами могут стать страны Прибалтики, которые уже много лет придерживаются русофобской политики. В этих государствах, по его мнению, давно ведутся разговоры о «русской угрозе», а также закрываются русские школы и многое другое. Помимо этого, среди тех, кто может оказаться в списке, находятся Великобритания и Польша.

Из стран дальнего зарубежья, имеющих шансы быть внесенными в перечень, по словам эксперта, могут быть Австралия и Канада, которые повторяют действия и риторику Соединенных Штатов, отмечает «Царьград».

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