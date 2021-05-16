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Посол Чехии отреагировал на включение страны в список недружественных государств РФ
Фото: pixabay.com

Посол Чехии отреагировал на включение страны в список недружественных государств РФ

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька сообщил, что не знает, как может отразиться на деятельности чешского дипломатического представительства решение правительства Российской Федерации о включении страны в список недружественных. Об этом он заявил в эфире Чешского радио.

По его словам, российская сторона должна объяснить, что означает включение страны в список недружественных с точки зрения практической деятельности посольства и генеральных консульств Чехии в РФ.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не будет без разбора записывать в список «недружественных» любую страну. Перед решением будет проводиться глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

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ЧехияРоссияпосол
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