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ЕС выразил сожаление по поводу указа России о недружественных странах
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

ЕС выразил сожаление по поводу указа России о недружественных странах

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Евросоюз (ЕС) сожалеет о решении Российской Федерации создать список недружественных государств. Об этом в субботу, 15 мая, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях, — приводит слова Борреля Интерфакс.

Он отметил, что ЕС считает этот указ несовместимым с Венской конвенцией 1961 года. Боррель призвал Россию пересмотреть свое решение. Он добавил, что Евросоюз продолжит согласовывать свою позицию с Чехией и США.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не будет без разбора записывать в список «недружественных» любую страну. Перед решением будет проводиться глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

Читайте также: Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран РФ

Жозеп БоррельРоссияЕС
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