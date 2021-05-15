ЕС выразил сожаление по поводу указа России о недружественных странах

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Евросоюз (ЕС) сожалеет о решении Российской Федерации создать список недружественных государств. Об этом в субботу, 15 мая, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях, — приводит слова Борреля Интерфакс.

Он отметил, что ЕС считает этот указ несовместимым с Венской конвенцией 1961 года. Боррель призвал Россию пересмотреть свое решение. Он добавил, что Евросоюз продолжит согласовывать свою позицию с Чехией и США.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не будет без разбора записывать в список «недружественных» любую страну. Перед решением будет проводиться глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

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