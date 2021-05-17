Реконструкцию улицы Барклая могут завершить в середине 2022 года в Москве
Реконструкцию улицы Барклая могут завершить в середине 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Отмечается, что реконструкция будет осуществляться в три этапа.
— На участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича улицу Барклая расширят до трех полос для движения в каждую сторону, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Кроме того, будет расширен Промышленный и Багратионовский проезды до двух полос для движения в каждом направлении.
Заммэра добавил, что на месте старого путепровода запроектирован новый, его протяженность составит 200 метров.
Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что под путепроводом также проложат участок Северного дублера Кутузовского проспекта, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в Южном Тушине построят новое очистное сооружение. Оно позволит очистить поверхностный сток с части территории района.
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