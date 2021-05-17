Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиян предупредили о росте мошеннических звонков от псевдосиловиков
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россиян предупредили о росте мошеннических звонков от псевдосиловиков

Виктория Родимкина

Общество

В России в апреле гражданам в четыре раза чаще стали звонить от имени представителей МВД, госструктур и ЦБ. Клиенты банков привыкли к звонкам от злоумышленников, которые представляются сотрудниками службы безопасности, поэтому мошенники стали искать другие сценарии, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев рассказал, что в прошлом году такой тенденции не было выявлено.

— Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что в разговоре с клиентами мошенники стараются использовать специальные термины и предупреждать об ответственности в случае отказа сотрудничать. Они придерживаются официального тона, часто пытаются заставить человека быстро принять решение, сообщает РБК.

Читайте также: Названы популярные схемы мошенничества в области туризма

мошенникителефонные звонкибезопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте