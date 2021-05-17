Россиян предупредили о росте мошеннических звонков от псевдосиловиков

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В России в апреле гражданам в четыре раза чаще стали звонить от имени представителей МВД, госструктур и ЦБ. Клиенты банков привыкли к звонкам от злоумышленников, которые представляются сотрудниками службы безопасности, поэтому мошенники стали искать другие сценарии, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев рассказал, что в прошлом году такой тенденции не было выявлено.

— Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что в разговоре с клиентами мошенники стараются использовать специальные термины и предупреждать об ответственности в случае отказа сотрудничать. Они придерживаются официального тона, часто пытаются заставить человека быстро принять решение, сообщает РБК.

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