Названы популярные схемы мошенничества в области туризма

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Современные аферисты редко проворачивают мошеннические действия в лоб. Странные сообщения о том, что нужно срочно переслать деньги на конкретную карту, якобы от близкого родственника уже давно стали вызывать недоверие. Поэтому умные и нечистые на руку люди придумывают новые схемы обмана.

В социальных сетях часто можно встретить историю Вероники Бирман — о том, как ее обманули мошенники, которые прикрывались известным сайтом бронирования отелей и апартаментов. В условиях было прописано, что оплатить проживание можно при въезде, однако там же было указано, что право зарезервировать на карте нужную сумму остается за объектом размещения. Все выглядело правдоподобно и не вызывало подозрений. Ссылка на оплату пришла от имени сервиса бронирования, но после проведения оплаты деньги с карты списались, а в ответ пришло сообщение о технической ошибке. Тогда и стало понятно, что от имени агрегатора действовали аферисты.

Обманщики, предлагающие авиабилеты, действуют по той же схеме. Они создают сайт, визуально похожий на популярный агрегатор, и после проведения оплаты списывают деньги. При этом жертве может прийти на почту маршрутная квитанция, но номера билета не будет значиться ни на одном спецсайте, где можно проверить действительность бронирования.

Бывают мошенники, которые продают настоящий билет, но аннулируют его после того, как покупатель проверит его подлинность. Так как никому в голову не придет дважды делать это, отмечает «Москва 24».

Не менее хитрые схемы используют мошенники при продаже туров. Они создают сайты турагентства, где размещают фото реальных гостиниц, собирают за несколько месяцев деньги с туристов, а потом просто закрывают свой липовый портал. Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), чаще всего аферисты «продают туры» в Абхазию. С этим направлением нужно быть особенно осторожными.

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