Весенний велофестиваль в Москве перенесли из-за эпидемиологической ситуации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Весенний велофестиваль в столице перенесли в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 17 мая.

Отмечается, что изначально фестиваль был запланирован на 23 мая. Новую дату горожанам объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартовал четвертый сезон «Спортивных выходных». Присоединиться к занятиям можно будет после предварительной регистрации.

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