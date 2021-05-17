Врач-кардиолог перечислил продукты, способные вызвать повышение давления

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Высокое артериальное давление может свидетельствовать о серьезном заболевании. К его повышению могут приводить различные факторы, в том числе и продукты питания. Об этом рассказал врач-кардиолог Денис Соколов.

Нормой принято считать давление 120 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом, многие врачи уверены, что в каждой возрастной группе при определенных заболеваниях есть своя норма. По словам, эксперта, давление ребенка всегда будет ниже, чем у взрослого. А с возрастом артериальное давление будет увеличиваться не зависимо от пола человека. Однако оно будет зависеть от его телосложения.

— К примеру, у людей с лишним весом повышенное артериальное давление наблюдается чаще, чем у тех, кто ведет активный образ жизни и имеет нормальный индекс массы тела, — пояснил Денис Соколов.

Он объяснил это связью с тем, что при ожирении образуются гормональные и метаболические нарушения, вызывающие увеличение сердечного сброса, задержку жидкости и натрия в организме. Все это может привести к развитию гипертонической болезни.

Кардиолог также добавил, что отклонением от нормы будет артериальное давление, показатели которого превышают 140 на 90 миллиметров ртутного столба, отмечает Nation News. В этом случае по мнению специалиста, нужно выяснить причины и принять корректирующие меры.

По словам Дениса Соколова, вызвать повышенное артериальное давление могут соленая пища, употребление напитков, содержащих кофеин, икра и сыр, а также нервные или физические нагрузки. Резкая отмена лекарств от давления.

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