Работы по благоустройству парка Декабрьского восстания стартовали в Пресненском районе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк имени Декабрьского вооружённого восстания Карта всех событий

На улице Красная Пресня начались работы по благоустройству парка Декабрьского восстания. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк, основанный более 100 лет назад, находится между станцией метро «Улица 1905 года» и Краснопресненской набережной. Его протяженность составляет 500 метров, а площадь — около 6 гектаров.

На данный момент на территории ведутся демонтажные работы, осуществляется обустройство кабельной канализации и установка гранитного бордюрного камня.

Особое внимание специалисты уделят ландшафту и озеленению территории: в парке высадят более 30 новых деревьев и 300 кустарников. Также планируется разбить около 45 тысяч квадратных метров газонов.

В обновленном парке появятся четыре детские и три спортивные площадки. В западной зоне оборудуют две площадки для выгула собак.

В рамках благоустройства в порядок также приведут кордегардию Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней.

Основные работы планируется завершить до конца лета текущего года.

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