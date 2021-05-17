Женщина выжила после падения с высоты на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 31 Карта всех событий
На северо-западе столицы женщина выпала из окна дома. Она упала на припаркованную под окном машину. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел утром 17 мая в доме 31 на улице Маршала Бирюзова.
— Примерно в 10 утра поступил звонок об обнаружении девушки с травмами, характерными при падении с высоты, — сказал собеседник «ВМ».
Источник «ВМ» уточнил, что женщина жива и ее госпитализировали в одну из больниц города. По данному факту проводится проверка.
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