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Женщина выжила после падения с высоты на северо-западе Москвы
Фото: Ирина Хлебникова, Вечерняя Москва

Женщина выжила после падения с высоты на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 31 Карта всех событий

На северо-западе столицы женщина выпала из окна дома. Она упала на припаркованную под окном машину. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел утром 17 мая в доме 31 на улице Маршала Бирюзова.

— Примерно в 10 утра поступил звонок об обнаружении девушки с травмами, характерными при падении с высоты, — сказал собеседник «ВМ».

Источник «ВМ» уточнил, что женщина жива и ее госпитализировали в одну из больниц города. По данному факту проводится проверка.

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