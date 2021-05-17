Врач объяснила, для кого может быть опасна жара

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Пришедшая в Центральную Россию жара может быть опасной для людей, страдающих от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова.

Она отметила, что при резком повышении температуры люди могут испытывать учащенное сердцебиение. При сбоях в работе сердечно-сосудистой системы следует быть особенно осторожным во время пика жары — с 12:00 до 16:00.

— Нужно исключить свое пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колет где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли, — цитирует специалиста «Звезда».

Врач порекомендовала в это время побольше пить освежающих напитков, отказаться от спиртного и есть больше овощей и фруктов.

По словам Добрецовой, следует быть осторожным и водителям за рулем разогретой на солнце машины. При появлении таких симптомов, как головокружение или боли в сердце, нужно остановиться и понаблюдать за состоянием.

Пожилым людям медик посоветовала отказаться от поездок в душном транспорте и похода по магазинам. Она уточнила, что на время жары нужно выбирать свободную легкую одежду и принимать прохладный душ утром и вечером.

Ранее врач-кардиолог перечислил продукты, способные вызвать повышение давления.

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