Парижский Disneyland вновь начнет принимать посетителей 17 июня

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Парк развлечений Disneyland в Париже откроет двери для посетителей 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба парка развлечений в понедельник, 17 мая.

— Парижский Disneyland вновь откроется 17 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

Парк развлечений будет работать при соблюдении всех необходимых санитарных мер на фоне пандемии.

[NEWS] Dreams really do come true! Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney's Newport Bay Club and Disney Village will reopen on 17th June. https://t.co/JBVWPiXdA3 pic.twitter.com/rcSGiZbmGy — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) May 17, 2021

Парк был открыт в июле 2020 года после четырехмесячного перерыва в связи с коронавирусом. Для посетителей парка были введены строгие правила. Однако в конце октября парк снова был закрыт из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

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