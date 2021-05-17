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Парижский Disneyland вновь начнет принимать посетителей 17 июня
Фото: Pixabay

Парижский Disneyland вновь начнет принимать посетителей 17 июня

Виктория Родимкина

В мире

Парк развлечений Disneyland в Париже откроет двери для посетителей 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба парка развлечений в понедельник, 17 мая.

— Парижский Disneyland вновь откроется 17 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

Парк развлечений будет работать при соблюдении всех необходимых санитарных мер на фоне пандемии.

Парк был открыт в июле 2020 года после четырехмесячного перерыва в связи с коронавирусом. Для посетителей парка были введены строгие правила. Однако в конце октября парк снова был закрыт из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

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