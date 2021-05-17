Диетолог назвал лучшее время для завтрака
Оптимальным временем для первого приема пищи считаются первые полтора часа после пробуждения. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.
Эксперт отметил, что не стоит пропускать завтрак, так как его недаром считают самым важным приемом пищи. Завтрак заряжает человека энергией на первую половину дня, а также прогоняет сонливость и активизирует работу головного мозга.
— Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом, — сообщил Бобровский в эфире радио Sputnik.
По словам диетолога, около трети людей, которые страдают от лишнего веса, приступают к трапезе лишь во второй половине дня. Таким образом, он назвал пропуск завтрака отрицательной пищевой привычкой.
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