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Диетолог назвал лучшее время для завтрака
Фото: pexels.com / Anna Tukhfatullina

Диетолог назвал лучшее время для завтрака

Анастасия Колоскова

Здоровье

Оптимальным временем для первого приема пищи считаются первые полтора часа после пробуждения. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Эксперт отметил, что не стоит пропускать завтрак, так как его недаром считают самым важным приемом пищи. Завтрак заряжает человека энергией на первую половину дня, а также прогоняет сонливость и активизирует работу головного мозга.

— Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом, — сообщил Бобровский в эфире радио Sputnik.

По словам диетолога, около трети людей, которые страдают от лишнего веса, приступают к трапезе лишь во второй половине дня. Таким образом, он назвал пропуск завтрака отрицательной пищевой привычкой.

Ранее диетолог развеяла миф о влиянии имбиря на похудение.

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