Исторический сад восстановят в подмосковной усадьбе Достоевского

Фото: mk.mosreg.ru

Исторический плодовый сад высадят в усадьбе Даровое в год 200-летия со дня рождения писателя, философа и публициста Федора Достоевского и 190-летия усадьбы Достоевских. Такую информацию предоставили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Почитатели творчества классика совместно с друзьями музеев Коломенского посада высадят на территории усадьбы 130 яблонь исторических сортов. Помимо этого, в саду будут расти груши, вишни и сливы, которые выращивались в XIX веке. Полученный урожай яблок будут использовать для приготовления пастилы, которую писатель обожал.

Восстановление сада станет первой частью проекта, целью которого является воссоздание традиционного землепользования в имении Достоевских, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Федор Достоевский провел в Даровом свои детские годы. Яблоневый сад занимал здесь около пяти гектаров.

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