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Академик Румянцев: Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей
Фото: Ольга Макарова

Академик Румянцев: Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей

Василий Плиткин

Общество

Главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил о том, что качество образования в медицинских вузах снижается. Ранее об этой проблеме высказался президент Российской академии наук Александр Сергеев, заявивший о необходимости повышать престиж и статус педагогов в системе высшего образования.

— Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах, — сказал доктор Румянцев. — Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются.

Академик добавил, что поэтому он выступает за повышение расходов на здравоохранение, в том числе и на дополнительное финансирование высшего медицинского образования. Без этого, по мнению Румянцева, есть риск потерять все достижения отечественной медицины последнего времени.

Как сообщалось ранее, президент РАН Александр Сергеев отозвался о неудовлетворительном качестве высшего образования в стране в ходе Всероссийского форума «Молодежь и наука». По его словам, качество студента на выходе из университета не улучшается, а падает.

Читайте также: Доктор Румянцев призвал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ

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