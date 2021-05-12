Доктор Румянцев призвал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ

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Увеличение бюджета на здравоохранение в РФ в два раза позволит в том числе поднять заработную плату младшему и среднему персоналу, что существенно скажется на качестве медуслуг. Такое заявление сделал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев в своем поздравлении с Днем медицинской сестры.

— Поздравляю главных помощников врачей — медицинских сестер, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. К сожалению, их заработная плата остается невысокой, что совершенно непростительно из-за высокой социальной, медицинской, человеческой значимости их труда. Убежден, что оклады среднего и младшего персонала необходимо увеличить. Чтобы меня не называли мечтателем, напомню свой рецепт, который точно сработает, — увеличить расходы на здравоохранение в России в два раза. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить достойный доход медикам, — сказал Александр Румянцев.

Академик РАН высоко оценил работу младшего и среднегомедперсонала — медицинских сестер, и отметил, что она незаменима.

— Я и сам с этого начинал. Сегодня многие недооценивают роль медсестер — но их труд имеет огромное значение: именно они работают с пациентами и воплощают в жизнь всю методику лечения, предписанную врачом. Любому доктору известно, что медицинская сестра — это в буквальном смысле правая рука и главный помощник, она обладает профессиональной, психологической и физической подготовкой. И, конечно, люди этой профессии должны получать более высокую зарплату. Этого мы надеемся достичь за счет увеличения финансирования здравоохранения, — заявил доктор Румянцев.

Он подчеркнул, что от четких и слаженных действий медсестер во многом зависит выздоровление пациента — и пандемия коронавирусной инфекции еще раз наглядно это продемонстрировала.

Всемирный день медицинской сестры отмечается 12 мая. Международный статус этого дня был учрежден по решению коллегии Красного Креста в 1971 году — тогда сестры милосердия 141-го государства объединились в «Международный совет медсестер». В январе 1974 года была выбрана и дата — 12 мая. Это день рождения профессиональной медсестры, англичанки Флоренс Найтингейл. Свою деятельность она начала во время Крымской войны.

Ранее доктор Елена Кац предложила учредить почетное звание «Московская медсестра».

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