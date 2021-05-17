МЧС предупредило горожан о сильной жаре в Москве 17 мая
Москвичам нужно пить больше воды, а также избегать перегрева на солнце в понедельник, 17 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
— Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны, — отмечается на сайте министерства.
Ранее сообщалось, что температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая.
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