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МЧС предупредило горожан о сильной жаре в Москве 17 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

МЧС предупредило горожан о сильной жаре в Москве 17 мая

Иван Юминов

Город

Москвичам нужно пить больше воды, а также избегать перегрева на солнце в понедельник, 17 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

— Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны, — отмечается на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая.

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