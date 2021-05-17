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Петр Бирюков поздравил ГУП «Мосводосток» с 30-летием
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Петр Бирюков поздравил ГУП «Мосводосток» с 30-летием

Иван Юминов

Город

ГУП «Мосводосток» отмечает 30-летие. С юбилеем ведомство поздравил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 17 мая.

— Система водоотведения поверхностных стоков Москвы — одна из крупнейших и наиболее сложных в мире. Это более 8000 километров подземных коллекторов и труб различного диаметра, гидротехнические и очистные сооружения, многочисленные реки и водоемы, включая Москву-реку и Яузу — главные водные артерии российской столицы, — рассказал заместитель мэра.

Специалисты ведомства помогают создавать новый эстетический облик Москвы, приводит слова Петра Бирюкова Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая.

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ГУП «Мосводосток»Петр Бирюковюбилей
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