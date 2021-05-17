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Сергей Собянин открыл Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин открыл Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы

Полина Долганова

Город
успеншский переулокКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли Кадровый центр департамента здравоохранения столицы в Успенском переулке.

— Мы в Москве создали достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации. Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания, — отметил глава города.

По его словам, центр может стать одним из лучших в России.

Он также добавил, что во время пандемии COVID-19 стало очевидно, что медикам необходима динамическая модель, при которой возможен непрерывный процесс обучения.

Мурашко в свою очередь подтвердил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медицинских специалистов.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, Кадровый центр создан на базе столичного центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. Возможности пятиэтажного центра позволят проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. В центр поставлено более 1,1 тысячи единиц медицинского оборудования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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городамедицинский центрСергей Собянин
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