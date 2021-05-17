Столичный склад техники обокрали на один миллион рублей

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Россия, Москва, Авиационная улица, 68к4 Карта всех событий

Злоумышленники похитили со склада компьютерные системные блоки на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился предприниматель. Мужчина рассказал, что у него украли десять системных блоков со склада, который расположен на Авиационной улице, дом 68, корпус 4. По словам пострадавшего, преступники пробрались в здание под покровом ночи, спилив дверной замок. Мужчина оценил материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

Вскоре полиция задержала одного из участников правонарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Розыск остальных злоумышленников продолжается.

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