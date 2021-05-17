Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичный склад техники обокрали на один миллион рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный склад техники обокрали на один миллион рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Авиационная улица, 68к4 Карта всех событий

Злоумышленники похитили со склада компьютерные системные блоки на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился предприниматель. Мужчина рассказал, что у него украли десять системных блоков со склада, который расположен на Авиационной улице, дом 68, корпус 4. По словам пострадавшего, преступники пробрались в здание под покровом ночи, спилив дверной замок. Мужчина оценил материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

Вскоре полиция задержала одного из участников правонарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Розыск остальных злоумышленников продолжается.

Читайте также: Неизвестный похитил из столичного магазина сигарет почти на 63 тысячи рублей

Предпринимательскладыкража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Все мнения
О проекте