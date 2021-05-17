Эксперт объяснил, почему в России не будет проблем с поставкой чая

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Сокращение экспорта Индией не скажется серьезно на общемировой торговле, однако один товар все же усугубит ситуацию, которая складывается на рынке электроники. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Ранее о возможном росте цен предупредили индийские производители чая. К этому привели засуха и увеличение случаев заражения COVID-19 в штате Ассам, являющемся главным поставщиком чайной продукции в стране.

На плантациях данного региона было зафиксировано около 500 случаев заражения. Данные еще уточняются. Распространение заболевания пытаются сдержать и на 800 других чайных плантациях штата.

Россия не будет испытывать шока из-за возможного подорожания или сокращения доли индийского чая в структуре импорта, так как она имеет десятки других поставщиков.

— Российская Федерация может заменить индийский чай продукцией из Китая и Шри-Ланки. Однако китайский чай в текущий момент по многим позициям стал недешевым, — пояснил Алексей Маслов.

Он также напомнил, что крупные чайные плантации есть на Тайване, откуда можно делать поставки через Китай. Помимо этого, есть производители во Вьетнаме. Еще одним вполне реальным развитием событий может стать расширение плантаций на Кубани, отмечает «Экономика сегодня». Согласно информации краевого минсельхоза и перерабатывающей промышленности, в регионе существует целая программа восстановления чайных плантаций. Согласно ожиданиям, поля будут увеличены на 450 гектаров.

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