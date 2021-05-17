Эксперт рассказал, чем заменить индийский чай при засухе в Индии

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Ситуация с коронавирусом в Индии несильно повлияет на рост цен чая в России, а вот засуха в стране-производителе может заметно отразиться на стоимости продукта. Заменить импортный индийский чай полностью сложно, но его дефицит возможно восполнить цейлонским и китайским. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

Ранее «ВМ» писала, что аналитики предупредили о росте цен на индийский чай в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии и засухой. В индийской чайной ассоциации рассказали, что на 90 чайных плантациях в штате Ассам выявлено порядка 500 инфицированных. Наряду с этим индийские власти пытаются остановить распространение коронавируса еще на 800 чайных плантациях в Ассаме.

В то же время в Ассаме и ряде других индийских штатов установилась засушливая погода, которая грозит неурожаем на чайных плантациях.

— Коронавирус до сих пор не приводил к каким-то удорожаниям. В Индии есть кое-какие проблемы с логистикой, но это не такой страшный ценообразующий фактор. Считаные проценты роста может дать, — сказал Холод.

А вот засуха, по его словам, в зависимости от силы может заметно повлиять на цену чая. Эксперт говорит, что индийский чай при плохих обстоятельствах с урожаем заменить каким-то другим сложно, но возможно. Основные конкуренты для Индии — Шри-Ланка и Китай.

— Чай идет из Индии, Шри-Ланки, Китая. В небольших количествах в России выращивают — в Азербайджане. Если в Китае будет нормальный урожай, это будет сдерживать удорожание индийского. Если индийский чай из-за засухи подорожает серьезно, то и поставки из других стран несильно повлияют на сдерживание роста цен. Если и Шри-Ланка пострадает, то рост цен будет. Если нет, она сможет восполнить недостаток поставок индийского чая, — сказал Холод.

Эксперт добавил, что чай сегодня и так недешевый. А удорожание его на 2–3 процента не будет заметно для россиян.

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