Поезд «Жемчужина Кавказа» из Москвы будет курсировать до 25 сентября
Круизный поезд «Жемчужина Кавказа» из Москвы будет курсировать до 25 сентября этого года. Об этом сообщили в РЖД в понедельник, 17 мая.
— Такое решение принято холдингом РЖД в связи с большой популярностью этого поезда у пассажиров и повышенным спросом на билеты, — рассказали в ведомстве.
Поезд отправляется с Павелецкого вокзала и делает остановки в Новороссийске, Кисловодске, Грозном, Махачкале, Дербенте, Волгограде, а также иногда в Минеральных Водах, отмечается на сайте РЖД.
Ранее сообщалось, что поезда «Ласточка» Москва — Минск за две недели перевезли более 22 тысяч пассажиров.
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