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Поезд «Жемчужина Кавказа» из Москвы будет курсировать до 25 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поезд «Жемчужина Кавказа» из Москвы будет курсировать до 25 сентября

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Круизный поезд «Жемчужина Кавказа» из Москвы будет курсировать до 25 сентября этого года. Об этом сообщили в РЖД в понедельник, 17 мая.

— Такое решение принято холдингом РЖД в связи с большой популярностью этого поезда у пассажиров и повышенным спросом на билеты, — рассказали в ведомстве.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала и делает остановки в Новороссийске, Кисловодске, Грозном, Махачкале, Дербенте, Волгограде, а также иногда в Минеральных Водах, отмечается на сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что поезда «Ласточка» Москва — Минск за две недели перевезли более 22 тысяч пассажиров.

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Северный КавказпоездОАО «РЖД»
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