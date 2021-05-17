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Уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Меня прекратили за истечением срока давности
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Меня прекратили за истечением срока давности

Илья Ашуров

Происшествия

Тверской районный суд Москвы вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что дело прекращено по причине истечения сроков давности уголовного преследования. Также дело прекращено в отношении других фигурантов — Павла Конькова и Дмитрия Гришина. Ранее Верховный суд России изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню на подписку о невыезде.

Напомним, Михаил Мень был задержан в ноябре прошлого года. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был в период с 2005 по 2013 год. На момент задержания Михаил Мень исполнял обязанности аудитора Счетной палаты РФ. Свою причастность к преступлению он отрицал.По данному делу также проходили бывший вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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