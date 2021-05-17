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«Племенные телки»: Милонов сравнил конкурс «Мисс Вселенная» с работорговлей
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Племенные телки»: Милонов сравнил конкурс «Мисс Вселенная» с работорговлей

Ростислав Зубков

Общество

Конкурсы красоты типа «Мисс Вселенной» и ему подобных следует игнорировать, поскольку они являются формой работорговли. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

17 мая 2021 года определилась новая «Мисс Вселенная». Титул завоевала представительница Мексики Андреа Меса. В финал также вышли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Россию представляла 22-летняя Алина Санько, однако она не вошла даже в топ-21. Сам конкурс проводится с 1952 года, и более чем за полвека представительница России в нем выигрывала всего один раз: в 2002 году этого почетного звания была удостоена Оксана Федорова.

По мнению Милонова, если говорить о красоте наших девушек, то с ними все в порядке, а вот к самому конкурсу есть вопросы.

— На месте наших девушек я бы подобные конкурсы красоты игнорировал. Это по большому счету одна из форм рабовладельчества, работорговли. Вот как племенные телки выходят на продажу, то же самое и с нашими девчонками. Какие-то жирные иностранцы отправляют их за границу, чтобы они потом становились профурсетками, торговками своего тела, — возмутился парламентарий.

По его мнению, хорошо, что россиянки не выигрывают такие «содомские конкурсы» и осознанно отказываются их посещать.

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Виталий Милоновроссиянкаконкурс красоты
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