«Империя зла»: Лоза объяснил, что не так с русскими женщинами

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россиянкам никогда не позволят выигрывать международные конкурсы красоты, пока не изменится политическая ситуация в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил певец и композитор Юрий Лоза.

В понедельник, 17 мая, определилась новая «Мисс Вселенная». В 2021 году титул завоевала представительница Мексики Андреа Меса. В финал также вышли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Россию представляла 22-летняя Алина Санько, однако она не вошла даже в топ-21. Конкурс проводится с 1950-х годов, но более чем за полвека представительница России в нем выигрывала только однажды: в 2002 году это звание получила Оксана Федорова.

По мнению Лозы, виной тому, что наши девушки не выигрывают в подобных конкурсах, выступает обострение международных отношений.

— Американцы объявили Россию империей зла, и теперь с ней идет всеобщая борьба, — считает певец. — Пока эта ситуация не изменится, кого бы мы ни выставили, никогда в жизни у нас не получится выиграть.

Музыкант также напомнил, как повела себя Федорова, когда выиграла этот конкурс. В 2002 году через четыре месяца после получения титула ее лишили звания, поскольку она не сумела выполнить обязательства, которые налагаются при присвоении почетного статуса. Оксана должна была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, однако в то время она почти не покидала Россию, так как должна была защитить диссертацию.

— Когда Федорова выиграла, то не выполнила требования. А кто нужен этим людям (близким к конкурсу — прим. «ВМ»)? Правильно — победительница, которая послушно все выполнит. А русские могут взбрыкнуть, они своенравны, неуправляемы, самовольны. Зачем рисковать? — поинтересовался Лоза.

Он также допустил, что россиянка Санько не выиграла из-за расовых предрассудков жюри. По мнению барда, победа белой девушки вызовет вопросы: а почему белая, а не цветная?

— Можно нарваться на американское Black Lives Matter, — уточнил собеседник «ВМ».

Читайте также: «Племенные телки»: Милонов сравнил конкурс «Мисс Вселенная» с работорговлей