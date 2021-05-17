Масло загорелось под трансформатором на западе Москвы
Россия, Москва, улица 50 лет Октября, 10 Карта всех событий
Масло загорелось под трансформатором на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по Москве в понедельник, 17 мая.
Инцидент произошел по адресу улица 50 лет Октября, дом 10. Площадь горения составила один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные ликвидируют возгорание.
Ранее сообщалось, что мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы.
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