Масло загорелось под трансформатором на западе Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица 50 лет Октября, 10 Карта всех событий

Масло загорелось под трансформатором на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по Москве в понедельник, 17 мая.

Инцидент произошел по адресу улица 50 лет Октября, дом 10. Площадь горения составила один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы.

Читайте также: Три человека пострадали в результате ДТП на трассе М5 «Урал»