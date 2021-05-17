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Масло загорелось под трансформатором на западе Москвы
Фото: АГН Москва

Масло загорелось под трансформатором на западе Москвы

Иван Юминов

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, улица 50 лет Октября, 10 Карта всех событий

Масло загорелось под трансформатором на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по Москве в понедельник, 17 мая.

Инцидент произошел по адресу улица 50 лет Октября, дом 10. Площадь горения составила один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы.

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