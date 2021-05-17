Три человека пострадали в результате ДТП на трассе М5 «Урал»

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Россия, Московская область, Раменский городской округ, М-5 Урал, 39-й километр Карта всех событий

В результате ДТП на 39-м километре автотрассы М5 «Урал» пострадали три человека. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По словам представителя ведомства, на указанном участке дороги произошло столкновение пассажирского автобуса с грейдером.

— По предварительным данным, пострадали три человека — водитель автобуса и двое пассажиров. Всего в автобусе находилось десять человек. На месте в настоящее время работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием трех машин, после которого один из водителей оказался зажат в своем автомобиле. Инцидент произошел ночью 16 мая. В Косино-Ухтомском районе столкнулись три автомобиля: два грузовых и один легковой.

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