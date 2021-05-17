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Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП с мотоциклистом
Фото: Moscow Live

Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП с мотоциклистом

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 52 Карта всех событий

На севере Москвы восстановили движение после ДТП с мотоциклистом. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участок проезжей части, где произошла авария, освобожден, уточнили в пресс-службе ведомства.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом около дома 52 на Ленинградском проспекте. В результате ДТП мотоциклист получил повреждения и был госпитализирован. Движение в месте ДТП было затруднено в сторону центра почти на два километра.

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Ленинградский проспектДТП с мотоциклистомдвижение восстановлено
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