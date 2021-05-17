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ДТП с участием двух машин произошло на юго-западе столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ДТП с участием двух машин произошло на юго-западе столицы

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Москва, Изюмская улица Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

ДТП произошло на Изюмской улице в Москве рано утром в понедельник, 17 мая. В результате ДТП пострадал один человек, его передали врачам скорой помощи.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием автобуса и легкого автомобиля на юго-западе Москвы. В результате аварии никто не пострадал.

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МоскваДТПпострадавший
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