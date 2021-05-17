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Автобус столкнулся с легковым автомобилем на юго-западе Москвы
Фото: Moscow-Live

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на юго-западе Москвы

Ростислав Зубков

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Строителей Карта всех событий

На юго-западе столицы произошло ДТП с участием автобуса и легковой машины. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Уточняется, что инцидент произошел утром 17 мая на улице Строителей.

— В результате аварии оба транспортных средства получили механические повреждения. Обошлось без пострадавших, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием трех машин на востоке Москвы. В результате аварии один из водителей оказался зажат в своем автомобиле. Позже его вызволили спасатели.

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